ON-GOING RIDGE HOSPITAL ISSUES

THIS WRITE UP IS TO DRAW PUBLIC AND GOVERNMENT ATTENTION TO DETERIORATING EVENTS AT THE RIDGE HOSPITAL BUT APPEAR TO GO UNNOTICED TO THE GENERAL PUBLIC.
1. THE HEALTH MINISTER VISITED THE HOSPITAL IN APRIL AND INSTEAD OF LOOKING AT DIRECT PATIENT CARE, THE ATTENTION WAS RATHER ON WASHROOMS AT THE EMERGENCY UNIT.
2. THE RIDGE HOSPITAL LIFTS HAS NOT BEEN OPERATIONAL FOR THE PAST TWO MONTHS AND BOTH MANAGEMENT AND STAFF ARE MUTE ON THIS WITH PATIENTS AND THEIR RELATIVES SUFFERRING.WE ARE WAITING FOR AN INCIDENT LIKE WHAT T HAPPENED LAST SUNDAY TO TRIGGER ANOTHER MEDIA DISPLAY
3. WHERE IS THE AC TING DIRECTOR GENERAL OF THE GHS WHILST THE MINISTER IS RATHER MICROMANAGING THE HOSPITAL INDIRECTLY.
WHAT ABOUT THE OTHER HOSPITALS LIKE KORLE BU TEACING HOSPITAL, DANSOMAN POLY CLINIC, LEGON HOSPITAL. MINISTER, PLEASE THEY ARE WAITING FOR YOUR VISIT
4. THE CURRENT MEDICAL DIRECROR AT THE RODGE HOSPITAL IS SAID TO BE DEMANDING EVIDENCE OF EXTORTION IN THE REFERRED ACHIMOTA – RIDGE HOSPITAL “TEN CEDIS ” CASE RECENTLY.
5. IS THE MEDICAL DIRECTOR NOW DARING THE PUBLIC TO BRING EVIDENCE OF CORRUPT PRACTICES AT THE RIDGE HOSPITAL.
6. MR. MINISTER WHY ARE U NOT LOOKING INTO INVESTIGATING OF THE ALLEDGED SIAMESE TWINS PROCUREMENT ALLEGATIONS AND THE IMPLANT PRACTICES
LOOK ,THE SELLING OF ITEMS WITHIN THE HOSPITALS AND THE CHARGING OF PATIENTS EVEN THOSE WITH NHIS HAVE BECOME AHEALTH CANKER.
WE ARE URGING JOURNALISTS TO LET THE GENERAL PUBLIC VOICE OUT ON THEIR ISSUES AS PART OF PUBLIC DISCOURSE ON HEALTHCARE ON GHANA.