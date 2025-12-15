Hon. Joana Gyan Cudjoe’s Teacher Initiative Supports 39 Schools in Amenfi Central

The Hon. Joana Gyan Cudjoe Teacher Initiative, led by the Member of Parliament for Amenfi Central, Hon. Joana Gyan Cudjoe, has made a significant impact in the district, supporting 39 schools with a total enrollment of 8,829 pupils and 137 teachers.
The initiative has provided financial support to these schools, with a total amount of GHS 84,240 per month, translating to GHS 589,680 for 7 months.
The supported schools include Agyedum D/A, Obing Methodist Primary, Chichiso No.2, and many others, with each school receiving between GHS 8,400 and GHS 22,400 for 7 months, depending on the number of teachers and enrollment.
The initiative aims to promote education and support teachers in the district, recognizing the crucial role they play in shaping the next generation of leaders.
Hon. Joana Gyan Cudjoe’s efforts have been commendable, and her commitment to education is expected to have a lasting impact on the community.
HON.JOANA GYAN CUDJOE TEACHER INITIATIVE FOR AMENFI CENTRAL.
1. NAME: Agyedum D/A
ENROLLMENT: 234
NO. OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
2. NAME: Obing Methodist Primary
ENROLLMENT: 353
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER:Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs 14,700
3. NAME: Chichiso No.2
ENROLLMENT: 255
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER:Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs 16,800
4. NAME: Akyemkrom/Antobam D/A
ENROLLMENT: 277
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
5. NAME: Nyamebekyere D/A
ENROLLMENT: 235
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
6. NAME: Adidaase D/A Basic
ENROLLMENT: 240
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs19,600
7. NAME: Hiamankwa D/A(Aku Nkwanta)
ENROLLMENT: 188
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
8. NAME: Chichiso No.1
ENROLLMENT: 91
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
9. NAME: Nyame Dome D/A Basic
ENROLLMENT: 228
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
10. NAME: Chiraa Nkwanta E/A
ENROLLMENT: 291
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs19,600
11. NAME: Juabo D/A
ENROLLMENT: 371
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs14,700
12. NAME: Juabo R/C
ENROLLMENT: 351
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs14,700
13. NAME: Manhyia Area7
ENROLLMENT: 141
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs8,400
* A university graduate in Area 7 takes home GHS1500 a month, making GHS10500 for 7months
14. NAME: Alavanyo D/C
ENROLLMENT: 141
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs8,400
15. NAME: Domeabra Camp
ENROLLMENT: 141
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs8,400
16.NAME: Anwiafutu D/A Basic
ENROLLMENT: 136
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs19,600
17. NAME: Amoada D/A
ENROLLMENT: 243
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
18.NAME: Agave D/A Basic
ENROLLMENT: 230
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
19. NAME: Anyinabrem Methodist Basic
ENROLLMENT: 420
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs9,800
20. NAME: Anyinabrem D/A Primary
ENROLLMENT: 302
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs9,800
21. NAME: Anyinabrem D/A JHS
ENROLLMENT: 101
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTHS: 7
AMOUNT PER TEACHER PER MONTH:GhS700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs:9,800
22. NAME: Anyinabrem Salvation Army
ENROLLMENT: 243
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs800
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs11,200
23. NAME: Agona Camp D/A
ENROLLMENT: 309
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs800
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
24. NAME: Agona Camp Islamic
ENROLLMENT: 369
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs800
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
25. NAME: Anakum D/A
ENROLLMENT: 209
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs9,800
26. NAME: Anakum R/C
ENROLLMENT: 300
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs9,800
27. NAME: Anakum Falaahiya
ENROLLMENT: 100
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs9,800
28. NAME: Anobil SDA
ENROLLMENT: 196
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs14,700
29. NAME: Bantoma D/A Basic
ENROLLMENT: 115
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs12,600
30. NAME: Bredi/Nyinahin D/A
ENROLLMENT: 202
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH: Bulk(2,700)
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs18,900
31. NAME: Dwete D/A Basic
ENROLLMENT: 87
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH:Bulk(2400)
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs16,800
32. NAME: Anomatewa D/A Basic
ENROLLMENT: 107
PTA dues for each student 20gh. That’s 107*20gh=2,140gh per month.
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH: Bulk(2,140)
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs14,980
33. NAME: Atonsu D/A
ENROLLMENT: 128
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER:Bulk(3,000)
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs 21,000
34. NAME: Manukrom
ENROLLMENT: 133
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER:Bulk(3,000)
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs21,000
35. NAME: Amuni R/C
ENROLLMENT: 200
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs800
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs22,400
36. NAME: Amuni D/A
ENROLLMENT: 262
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs800
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs11,200
37. NAME: Fuleso D/A
ENROLLMENT: 175
NO.OF TEACHERS: 3
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs14,700
38.NAME: Achichire D/A Basic
ENROLLMENT: 548
NO.OF TEACHERS: 4
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs700
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs19,600
39. NAME: Asuminam D/A
ENROLLMENT: 172
NO.OF TEACHERS: 2
NO.OF MONTH: 7
AMOUNT PER MONTH PER TEACHER: Ghs600
TOTAL AMOUNT PER SCHOOL FOR 7 MONTHS: Ghs8,400
NB:
#TOTAL NUMBER OF SCHOOLS BENEFITTING = 39
#TOTAL ENROLLMENT FOR THE 39 SCHOOLS= 8,829 pupils
#TOTAL NUMBER OF TEACHERS BENEFITTING= 137
#TOTAL AMOUNT PER MONTH= GHS84,240
TOTAL AMOUNT FOR 7 #MONTHS = GHS589,680.