ECOWAS Conducts Records Management Workshop in Abuja

The Economic Community of West African States (ECOWAS) completed a comprehensive three-day capacity-building initiative targeting institutional records management systems, positioning the regional bloc to enhance operational efficiency across West Africa’s largest economic community.
The specialized workshop, conducted from September 15-17, 2025, at Zuma Resort in Abuja, Nigeria, brought together personnel from multiple ECOWAS departments responsible for generating and managing official documentation. The training represents part of broader institutional reforms within the 15-member regional organization that facilitates over $200 billion in annual intra-regional trade.
ECOWAS’s Registry Unit, operating under the Directorate of Administration and General Services, coordinated the program to address critical gaps in records governance and information security protocols. The initiative comes as regional organizations face mounting pressure to digitize operations while maintaining data integrity standards comparable to international development institutions.
Professor Michael Ikupolati of Global Intellectual Consult Ltd led the technical sessions alongside specialized consultants, delivering comprehensive modules on records governance, electronic management systems, and information lifecycle protocols. The curriculum emphasized practical implementation strategies for organizing institutional documentation while integrating information and communications technologies into existing operational frameworks.
Participants received intensive training on cybersecurity measures designed to protect sensitive institutional data from emerging digital threats. The program covered disaster recovery planning, secure file transfer mechanisms, and data migration strategies essential for preserving critical records during system transitions or emergencies.
The workshop addressed complete information lifecycle management, spanning creation and acquisition through storage, utilization, archiving, and disposal phases. Training emphasized accountability standards, data integrity protocols, accessibility requirements, retention policies, regulatory compliance, and comprehensive security measures necessary for institutional record management.
Key operational challenges identified during sessions included system capacity limitations, rapidly evolving technological requirements, and insufficient technical expertise across regional offices. Workshop facilitators proposed solutions including standardized documentation procedures, comprehensive audit trail systems, continuous professional development programs, and enhanced preservation protocols.
The training initiative aligns with ECOWAS’s broader institutional strengthening agenda, which includes recent validation workshops on records management policies conducted in collaboration with international development partners. Previous ECOWAS Commission workshops in 2024 focused on establishing comprehensive frameworks for managing records across ECOWAS institutions and agencies, indicating sustained commitment to operational excellence.
Regional economic integration depends heavily on efficient information management systems that enable coordinated policy implementation across member states. ECOWAS facilitates economic cooperation among Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, and Togo, requiring sophisticated documentation systems for trade facilitation, monetary coordination, and development program implementation.
The capacity-building program enhances participant ability to manage institutional records effectively while ensuring reliable data access and comprehensive record protection aligned with ECOWAS operational standards. Enhanced records management capabilities directly support the organization’s mandate to promote economic integration, facilitate free movement of persons and goods, and coordinate regional development initiatives across West Africa’s diverse economic landscape.
This training initiative demonstrates ECOWAS commitment to institutional modernization necessary for effective regional governance in an increasingly complex global economic environment where information management capabilities determine organizational effectiveness and regional integration success.